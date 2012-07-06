伊朗核潜艇计划或加剧西方国家疑虑

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透维也纳7月5日电（记者 Fredrik Dahl）---伊朗宣布计划建造首个核潜艇，外界猜测这是伊朗生产高浓缩铀，进而生产核弹原料的借口。
西方专家质疑伊朗在短时期内制造复杂水下舰艇的能力。目前世界上只有实力最强的少数国家拥有核潜艇。
他们表示，伊朗可能利用该计划作为借口，进行更加敏感的核活动，因核潜艇所需的铀和核弹头一致。
“核潜艇大多使用高浓缩铀。”前国际原子能机构副总干事海诺宁(Olli Heinonen)表示，并指出伊朗不太可能从海外买到所需燃料，因国际社会对其核项目存在争议。
海诺宁认为，伊朗随後可能“以缺乏外国燃料供应为由，进一步进行铀浓缩”。
伊朗进一步进行铀浓缩将惊动美国及其盟友，他们怀疑伊朗试图发展生产核弹的能力，并希望伊朗终止核项目。伊朗否认生产核武器的野心。
这可能也会导致外交努力更加复杂化，并可能增加军事干预的担忧。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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