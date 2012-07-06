伊朗核潜艇计划或加剧西方国家疑虑

路透维也纳7月5日电（记者 Fredrik Dahl）---伊朗宣布计划建造首个核潜艇，外界猜测这是伊朗生产高浓缩铀，进而生产核弹原料的借口。

西方专家质疑伊朗在短时期内制造复杂水下舰艇的能力。目前世界上只有实力最强的少数国家拥有核潜艇。

他们表示，伊朗可能利用该计划作为借口，进行更加敏感的核活动，因核潜艇所需的铀和核弹头一致。

“核潜艇大多使用高浓缩铀。”前国际原子能机构副总干事海诺宁(Olli Heinonen)表示，并指出伊朗不太可能从海外买到所需燃料，因国际社会对其核项目存在争议。

海诺宁认为，伊朗随後可能“以缺乏外国燃料供应为由，进一步进行铀浓缩”。

伊朗进一步进行铀浓缩将惊动美国及其盟友，他们怀疑伊朗试图发展生产核弹的能力，并希望伊朗终止核项目。伊朗否认生产核武器的野心。

这可能也会导致外交努力更加复杂化，并可能增加军事干预的担忧。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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