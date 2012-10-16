伊朗称欧盟新制裁不会迫使该国进行核谈

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透迪拜10月16日电---伊朗外交部周二表示，欧盟针对该国的严厉新制裁不会迫使伊朗就核项目与世界大国重回谈判桌。
伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast称，“我们认为这些国家打错了算盘，他们正在远离想要的结果。我们建议他们不要采取错误方法，或固执地使用高压手段......而要采取合理方式，这样才能重启谈判。”
欧盟周一同意对伊朗银行业、航运业和工业部门实施进一步制裁举措，加大对伊朗的经济施压，以期能使伊朗就其核项目举行认真的磋商。（完）
编译：程芳 发稿：
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚警方周五称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。 VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。 金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)