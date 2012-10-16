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时事要闻 | 2012年 10月 16日 星期二 18:39 BJT

伊朗称欧盟新制裁不会迫使该国进行核谈

路透迪拜10月16日电---伊朗外交部周二表示，欧盟针对该国的严厉新制裁不会迫使伊朗就核项目与世界大国重回谈判桌。

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast称，“我们认为这些国家打错了算盘，他们正在远离想要的结果。我们建议他们不要采取错误方法，或固执地使用高压手段......而要采取合理方式，这样才能重启谈判。”

欧盟周一同意对伊朗银行业、航运业和工业部门实施进一步制裁举措，加大对伊朗的经济施压，以期能使伊朗就其核项目举行认真的磋商。（完）

编译：程芳 发稿：

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