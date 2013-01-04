伊朗同意本月将与主要国家恢复核谈

路透新德里1月4日 - 伊朗首席核核判代表贾利利(Jalili)周五表示，伊朗已同意1月份与六大国就核项目举行会谈，但具体日期和地点尚未确定。

六大国希望通过一系列外交和制裁手段将伊朗的铀浓缩项目控制在民用能源范围内。

贾利利在访问印度期间通过翻译人员表示：“我们已同意在1月份举行会谈，但截止到目前，会谈的细节尚未敲定。”

自去年4月份以来，主要国家未能在前三轮会谈中实现突破，但各方都不愿完全放弃，部分是担心如果以色列袭击伊朗，则可能导致战争爆发。

主要国家上次在莫斯科与伊朗举行了会谈，随后在伊斯坦布尔举行了低级别的技术磋商。

贾利利在访问印度期间称，他对印度和伊朗加强双边关系表示欢迎，但是印度在重启核谈过程中并未发挥特别作用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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