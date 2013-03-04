内塔尼亚胡称伊朗利用核谈为造核弹“争取时间”

以色列总理内塔尼亚胡周日称，国际社会通过谈判抑制伊朗核项目的重新努力事与愿违，并让伊朗拥有了更多时间开发核武器。内塔尼亚胡此番言论或表明以色列已对伊朗核问题失去耐心。以色列曾威胁称，若外交努力失败，该国会在未来数月对伊朗发动先发制人的战争。路透