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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 4日 星期一 14:48 BJT

内塔尼亚胡称伊朗利用核谈为造核弹“争取时间”

以色列总理内塔尼亚胡周日称，国际社会通过谈判抑制伊朗核项目的重新努力事与愿违，并让伊朗拥有了更多时间开发核武器。内塔尼亚胡此番言论或表明以色列已对伊朗核问题失去耐心。以色列曾威胁称，若外交努力失败，该国会在未来数月对伊朗发动先发制人的战争。路透
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