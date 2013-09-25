伊朗称核谈判将开启“新时代”--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜9月24日 - 伊朗外交部周二称，伊朗高级外交官和世界大国本周在联合国会面，将开启结束伊朗与西方有关核项目之争的“新时代”。
伊朗并未暗示会让步。任何让步都可能招致国内强硬派阵营的批评，后者已表示对伊朗可能与美国达成和解的迹象感到担心。
欧盟周一称，伊朗外长扎里夫（Javad Zarif）将参加英国、法国、中国、俄罗斯、美国和德国召开的会议，探讨伊朗核项目。
美国国务卿克里料将参加将于周四举行的这次会议，这将是20世纪80年代美伊关系恶化以来，两国最高级别官员的会面。
“这些谈判是新时代的开始。在有关和平使用核能和在伊朗国内进行铀浓缩的权利问题上，伊朗已经明确表态。”Mehr新闻社援引伊朗外交部发言人Marzieh Afkham的话报道称。
“这次会议代表有关外方根据指定时间框架达成解决方案的严肃承诺。”
伊朗新任总统鲁哈尼周一动身去纽约之前称，他希望展示伊朗的“真实面貌”，并致力于与西方国家通过对话与合作来结束有关核项目的争议。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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