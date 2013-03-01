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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 10:53 BJT

伊朗外长称与世界大国的核谈达成“里程碑”

正在维也纳参加联合国会议的伊朗外交部长萨利希(Ali Akbar Salehi)周四称，伊朗与世界大国的核谈判在本周达到了“一个拐点”，显示双方有望很快取得突破。萨利希没有透露核谈详情，但指出双方将在一个月内继续举行会谈的事实表明，此事在继续向前推进。路透
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