六国将向伊朗提出“实质且严肃的条件”--外交人士

一名西方外交官周三称，安理会五大常任理事国及德国准备在下周与伊朗举行核问题谈判时，提出“实质且严肃的条件”，以换取伊朗在核项目上的让步。在华盛顿的西方官员曾表示，他们曾计划以放松有关黄金及其他贵金属交易的制裁禁令为条件，换取伊朗关闭福尔多铀浓缩工厂，但遭伊朗方面拒绝。图为资料图片。路透