美国称伊核谈判若失败 伊朗将难辞其咎

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿10月23日（记者 Arshad Mohammed） - 美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)周四称，如果无法达成以限制伊朗核项目换取放松对伊制裁的协议，外界将广泛认为责任在伊朗方面。
谢尔曼还表示，与伊朗谈判的各大国还向伊朗提出了“公正的、可执行的和符合伊朗所提出的民用核项目愿望”的提议。
英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国寻求与伊朗在11月24日前达成协议。谢尔曼指出，伊朗摆脱经济制裁的最佳机会是在截止日期前达成协议。
谢尔曼在讲话中指出，美国及其他大国准备达成协议，如果协议无法达成，外界将认为是伊朗的责任。
“我们希望伊朗领导人同意必要的步骤，以向世界确保核项目是完全和平的，从而结束伊朗的经济和外交孤立，进一步改善伊朗人民的生活。”
“如果事实并非如此，所有人都会认为责任在伊朗。”谢尔曼说道。
“我们现在的目标是达成持久的和广泛的协议，有效封堵伊朗发展核武器的所有可能道路。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”