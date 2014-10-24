美国称伊核谈判若失败 伊朗将难辞其咎

路透华盛顿10月23日（记者 Arshad Mohammed） - 美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)周四称，如果无法达成以限制伊朗核项目换取放松对伊制裁的协议，外界将广泛认为责任在伊朗方面。

谢尔曼还表示，与伊朗谈判的各大国还向伊朗提出了“公正的、可执行的和符合伊朗所提出的民用核项目愿望”的提议。

英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国寻求与伊朗在11月24日前达成协议。谢尔曼指出，伊朗摆脱经济制裁的最佳机会是在截止日期前达成协议。

谢尔曼在讲话中指出，美国及其他大国准备达成协议，如果协议无法达成，外界将认为是伊朗的责任。

“我们希望伊朗领导人同意必要的步骤，以向世界确保核项目是完全和平的，从而结束伊朗的经济和外交孤立，进一步改善伊朗人民的生活。”

“如果事实并非如此，所有人都会认为责任在伊朗。”谢尔曼说道。

“我们现在的目标是达成持久的和广泛的协议，有效封堵伊朗发展核武器的所有可能道路。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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