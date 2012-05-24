伊朗称大国在巴格达会谈上营造“紧张气氛”

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透巴格达5月24日电---伊朗代表团的一名官员周四表示，世界主要国家正在阻碍与伊朗在巴格达的核计划会谈，营造一种“紧张气氛”。
联合国安理会五大常任理事国及德国(P5+1)敦促伊朗在铀浓缩计划上作出让步。双方上月曾在伊斯坦布尔举行会谈。
这位要求不具名的官员表示：“我们在伊斯坦布尔会议上听到的更有趣……我们认为P5+1不能达成共识的原因就是美国。P5+1到巴格达并无明确的授权，所以我们认为气氛很紧张。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。