伊朗将与大国于2月26日举行核谈

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透迪拜2月5日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周二报道称，伊朗和世界大国将于2月26日在哈萨克斯坦就伊朗核问题举行谈判。
据报道，伊朗最高国家安全委员会宣布，伊朗核谈判副代表阿里·巴盖里(Ali Bagheri)在与欧盟核谈判副代表施密德(Helga Schmid)在周二的通话中达成了上述协议。
伊朗与美国及美国的一些西方盟友在核问题上陷入僵局，因西方国家认为伊朗以民用核项目为幌子，试图发展核武器。
伊朗多次予以否认，并已与P5+1六国就此举行过数次谈判，但自去年6月在莫斯科举行会谈后，有关伊朗核问题的谈判便陷入停滞状态。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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