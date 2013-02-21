六国将向伊朗提出“实质且严肃的条件”--外交人士

路透伦敦2月21日（记者 Myra MacDonald） - 一名西方外交官周三称，安理会五大常任理事国及德国准备在下周与伊朗举行核问题谈判时，提出“实质且严肃的条件”，以换取伊朗在核项目上的让步。

该外交官不愿透露相关详情。六国欲以上述条件重新努力就伊朗核问题达成外交解决方案。

“我们将提出我们认为实质且严肃的条件，”该外交人士说。“这是一个我们认为含有重要新元素的条件。”伊朗与六国的核谈判将于2月26日在哈萨克斯坦的阿拉木图（Almaty）举行。

“外交官们致力于通过外交途径寻求解决方案，但伊朗政府确实需要言出必行，”这位要求匿名的外交人士说道。

在华盛顿的西方官员曾告诉路透记者，他们曾计划以放松有关黄金及其他贵金属交易的制裁禁令为条件，换取伊朗关闭福尔多（Fordow）铀浓缩工厂。这项提议已遭到伊朗方面拒绝。

另一位西方外交人士称：“这是开放且积极的提议，我们希望他们（伊朗）将作出回应。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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