世界大国与伊朗开始核谈判

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透阿拉木图2月26日（记者 Fredrik Dahl/Justyna Pawlak） - 世界大国周二在哈萨克斯坦城市阿拉木图与伊朗开始谈判，如果伊朗同意暂停核项目，料可换取世界大国对其减轻制裁。
这是时隔八个月以后伊朗再次与国际大国谈判。去年在伊斯坦布尔、巴格达和莫斯科举行的三次谈判无果而终。
因为伊朗政治家们忙于6月的总统选举，很少有人认为周二和周三的谈判会取得突破性进展。
外交官和分析家们表示，最多伊朗会认真考虑世界大国提出的条件，同意很快举行进一步谈判，探讨如何实施具体措施以缓和紧张局势。
一名参与谈判的外交官表示，世界大国希望看到“伊朗认识到我们提出的条件是认真的......不过这不是最后的行动。我预计不会出现决定性的突破。”
不过，尚无迹象显示伊朗准备在核项目上让步。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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