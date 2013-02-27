伊朗核谈结束 确定后续会谈日期

路透阿拉木图2月27日(记者 Justyna Pawlak/Fredrik Dahl) - 主要大国周三结束了与伊朗为期两天的会谈，没有迹象表明会谈取得突破性进展，各方同意下月在伊斯坦布尔进行专家级会晤，并于4月在哈萨克斯坦召开进一步的高级别谈判。

在阿拉木图会谈期间，联合国安理会五大常任理事国和德国方面提出，如果伊朗缩减核活动，他们将取消对伊朗的某些制裁。

俄罗斯媒体援引一名接近会谈的消息人士的报道称，会谈并无明显进展，打破伊核问题僵局的希望受挫。

就在会谈结束之前，国际文传电讯社援引消息人士的话报道称：“到目前为止并无和解迹象。会谈的气氛也不是很好。”

伊朗称，双方将于3月18日在伊斯坦布尔举行专家级别会谈，4月5-6日在阿拉木图举行下一轮政治谈判。

俄罗斯副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)表示，伊斯坦布尔的会议将在3月17-18日举行，阿拉木图会谈日期与伊朗方面的说法一致。

周三在阿拉木图结束的会谈是伊朗和主要国家八个月来的首次谈判。西方官员称首日进行了“有益的”会谈。伊朗官方电视台称会议气氛“非常严肃”。

会谈结束后，伊朗方面称与主要国家的核谈是“积极的一步”。

伊朗首席核谈判代表贾利利在新闻发布会上表示，伊朗可能会讨论将20%浓缩铀转化为核燃料一事，但似乎排除了关闭福尔多（Fordow）地下铀浓缩厂的可能性。西方国家对伊朗拥有浓缩铀极为关切。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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