伊朗核谈判可能再延期 美国认为存在巨大分歧

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。
路透维也纳11月22日 - 世界大国与伊朗周六未能克服重大分歧，尚未打破伊朗核计划造成的12年来的僵局，磋商有可能再次延期。
美国国务卿克里称，尽管有迹象显示取得一些进展，但在距11月24日协议截止日期还有两天之际，双方仍存在“巨大分歧”。一位欧洲消息人士称，在周一前达成最终协议的可能性“非常小”。
外交人士称，有可能达成框架协议，但需要数周，不然就是数月，来就具体如何实施的所有重要细节达成一致。
“未来48小时内达成协议的机率非常低，”这位欧洲消息人士称，“我们感觉他们(伊朗磋商官员)没有太多的灵活性。”(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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