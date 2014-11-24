伊核问题谈判将延长至明年6月底--英国外交大臣

路透维也纳11月24日 - 英国外交大臣夏文达(Philip Hammond)周一表示，伊朗和六国间就伊核问题进行的谈判将延长至2015年6月底。在这之前谈判各方未能达成最终协议。

夏文达对媒体表示，最新一轮谈判伊朗和六国间取得了“明显的进展”。他并称有明确的目标在未来三个月内达成一个“框架协议”，谈判将在下月恢复。

夏文达表示，尚不清楚下月的谈判地点，指出在谈判延长期伊朗将能够继续获得每月7亿美元的制裁豁免。一位伊朗官员证实了谈判的延长。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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