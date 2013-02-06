伊朗将与大国于2月26日举行核谈

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜2月5日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周二报道称，伊朗和世界大国将于2月26日在哈萨克斯坦就伊朗核问题举行谈判。
据报道，伊朗最高国家安全委员会宣布，伊朗核谈判副代表阿里·巴盖里(Ali Bagheri)在与欧盟核谈判副代表施密德(Helga Schmid)在周二的通话中达成了上述协议。
伊朗与美国及美国的一些西方盟友在核问题上陷入僵局，因西方国家认为伊朗以民用核项目为幌子，试图发展核武器。
伊朗多次予以否认，并已与P5+1六国就此举行过数次谈判，但自去年6月在莫斯科举行会谈后，有关伊朗核问题的谈判便陷入停滞状态。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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