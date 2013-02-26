世界大国与伊朗开始核谈判

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透阿拉木图2月26日 - 世界大国周二在哈萨克斯坦城市阿拉木图与伊朗开始谈判，如果伊朗同意暂停核项目，料可换取世界大国对其减轻制裁。
这是时隔八个月以后伊朗再次与国际大国谈判。去年在伊斯坦布尔、巴格达和莫斯科举行的三次谈判无果而终。
因为伊朗政治家们忙于6月的总统选举，很少有人认为周二和周三的谈判会取得突破性进展。
外交官和分析家们表示，最多伊朗会认真考虑世界大国提出的条件，同意很快举行进一步谈判，探讨如何实施具体措施以缓和紧张局势。
一名参与谈判的外交官表示，世界大国希望看到“伊朗认识到我们提出的条件是认真的......不过这不是最后的行动。我预计不会出现决定性的突破。”
不过，尚无迹象显示伊朗准备在核项目上让步。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。