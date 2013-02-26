世界大国与伊朗开始核谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿拉木图2月26日 - 世界大国周二在哈萨克斯坦城市阿拉木图与伊朗开始谈判，如果伊朗同意暂停核项目，料可换取世界大国对其减轻制裁。

这是时隔八个月以后伊朗再次与国际大国谈判。去年在伊斯坦布尔、巴格达和莫斯科举行的三次谈判无果而终。

因为伊朗政治家们忙于6月的总统选举，很少有人认为周二和周三的谈判会取得突破性进展。

外交官和分析家们表示，最多伊朗会认真考虑世界大国提出的条件，同意很快举行进一步谈判，探讨如何实施具体措施以缓和紧张局势。

一名参与谈判的外交官表示，世界大国希望看到“伊朗认识到我们提出的条件是认真的......不过这不是最后的行动。我预计不会出现决定性的突破。”

不过，尚无迹象显示伊朗准备在核项目上让步。（完）