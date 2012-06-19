伊朗核谈激烈进行 但未获突破

路透莫斯科6月18日电（记者 Justyna Pawlak/Yeganeh Torbati）---伊朗周一与六国就其核项目举行了“激烈且艰难”的谈判，但双方就结束该纠纷未能取得明显进展。

六国谈判代表团团长的发言人将希望寄托在双方第二天、也是最後一天的谈判结果上。

欧盟对外政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）的发言人Michael Mann称：“我们进行了激烈且艰难的交流，同意对各自立场进行思考。”

伊朗同六国自4月恢复外交接触以来已举行了两轮谈判。在此之前，双方的谈判停滞长达15个月，西方国家在这一期间加大了对伊朗的制裁压力，以色列也多次威胁称，如果外交途径无法阻止伊朗获得核武器，该国将轰炸伊朗的核设施。

西方外交人士称，这次在莫斯科一家酒店举行的五个小时谈判中，伊朗坚持要求减轻对他们的制裁，确认其拥有浓缩铀的权利，但美国和欧盟不太可能接受这些条件。

参加谈判的一位西方外交官称：“我们没有达成协议，这是很复杂的事。我们的会谈还没有结束。”

一位伊朗外交官称，“截至目前，（谈判）气氛一点也不积极。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。