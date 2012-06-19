伊朗核谈激烈进行 但未获突破

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透莫斯科6月18日电（记者 Justyna Pawlak/Yeganeh Torbati）---伊朗周一与六国就其核项目举行了“激烈且艰难”的谈判，但双方就结束该纠纷未能取得明显进展。
六国谈判代表团团长的发言人将希望寄托在双方第二天、也是最後一天的谈判结果上。
欧盟对外政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）的发言人Michael Mann称：“我们进行了激烈且艰难的交流，同意对各自立场进行思考。”
伊朗同六国自4月恢复外交接触以来已举行了两轮谈判。在此之前，双方的谈判停滞长达15个月，西方国家在这一期间加大了对伊朗的制裁压力，以色列也多次威胁称，如果外交途径无法阻止伊朗获得核武器，该国将轰炸伊朗的核设施。
西方外交人士称，这次在莫斯科一家酒店举行的五个小时谈判中，伊朗坚持要求减轻对他们的制裁，确认其拥有浓缩铀的权利，但美国和欧盟不太可能接受这些条件。
参加谈判的一位西方外交官称：“我们没有达成协议，这是很复杂的事。我们的会谈还没有结束。”
一位伊朗外交官称，“截至目前，（谈判）气氛一点也不积极。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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