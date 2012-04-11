伊朗将就核谈判提出新提案

路透迪拜4月11日电（记者 Marcus George）---伊朗国家电视台Press TV称，该国将在周六的核谈判期间提出新提案，旨在缓解各方对其核活动的担忧。目前尚不清楚伊朗是否愿意像六大国希望那样，回应铀浓缩活动。

报导并未具体说明，伊朗将提出何种建议。一名西方外交人士称，他怀疑，这不足以迅速取消对伊朗的制裁。

伊朗英语电视台Press TV周三报导，伊朗最高国家安全委员会负责人贾利利（Saeed Jalili）称：“伊朗代表将带着新提案参加谈判，我们希望，（六大国）也将带着建设性意见来谈判。”

贾利利是伊朗首席核谈判代表。他表示，德黑兰准备好就合作问题进行有进展、成功的谈判，但对伊朗的威胁言论和施压绝不会得逞。

伊朗之前与P5+1（安理会常任理事国及德国）的多轮谈判破裂，部分可归因于伊朗拒绝讨论其铀浓缩活动范围，只是含糊其辞地提议在贸易和安全方面开展合作。

伊朗称，铀浓缩仅用於发电和医疗用途。西方国家不相信这种说法，如果外交途径不能限制伊朗核活动，美国和以色列不排除采取军事打击的可能。

美国国务卿希拉里称，伊朗准备认真参与谈判十分重要。

希拉里与八国集团（G8）外长举行会谈时称：“美国认为，还有通过外交途径解决问题的时间，但伊朗亟需返回谈判桌，建设有助於谈判的氛围，并通过持之以恒的进程，达成具体成果。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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