伊核谈未获突破 美议员呼吁再施压

路透莫斯科6月19日电（记者 Justyna Pawlak/Yeganeh Torbati）---六国与伊朗周二在核谈判中未能取得突破，也没有设定更多政治谈判的日期。伊核各方的外交努力若崩溃，中东地区将面临新的冲突威胁。

在六国与伊朗在莫斯科为期两天的谈判结束後，欧盟对外政策负责人阿什顿（Catherine Ashton）表示，双方仍存在重大分歧，只是同意7月3日在伊斯坦布尔举行技术层面的後续会议。

外界对谈判达成协议不抱太多希望，专家也认为双方分歧太大，但他们对谈判至少没有完全破裂表示欢迎。

如果六国与伊朗的谈判最终崩溃，由於以色列威胁称要攻击伊朗核设施以阻止其获得核武器，由此引发的战争和油价上涨担忧，恐会引发金融市场震荡。

六国谈判代表团团长阿什顿对记者称：“在详细、艰难且真诚的意见交流中，我们阐述了各自的立场。我们已开始应对关键性问题，但双方在实质性立场上仍明显存在严重分歧。”

伊朗首席谈判代表贾利利（Saeed Jalili）在单独的记者会上称，他希望双方在伊斯坦布尔会谈後能就新的政治谈判日期达成共识。

他指出，这次谈判较4月以来的之前两次谈判更为严肃，但谴责联合国通过决议迫使伊朗暂停铀浓缩活动的做法，伊朗官员在谈判中也多次指责国际社会对伊朗的制裁。

谈判在达成协议方面未获进展，促使美国共和党参议员柯克（Mark Kirk）旋即呼吁对伊朗施加新的压力。柯克是联合起草对伊朗制裁法案的议员之一。

柯克称：“参众两院应当立即商讨对伊朗制裁的最终法案，以便能让法案在7月送交总统批准。”他呼吁对伊朗能源、金融、船运和保险行业进行制裁。

法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）也表示，法国将继续对伊朗采取更严厉的制裁措施。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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