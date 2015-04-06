版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 07:17 BJT

中东情势：逐步解除对伊朗制裁事宜仍需谈判--白宫

伊朗首席谈判代表却对框架协议有另一番解释，称制裁不是逐步取消，而是在签订最终协议后立即取消。

欧内斯特表示，随着制裁开始解除，美国政府希望伊朗能持续遵守相关协议。

他称，如果伊朗领导人知道他们违反协议的话将会重新受到制裁，那么伊朗就更有可能遵守协议；有一天制裁会被完全取消，但在这之前，伊朗要在“很长时间内一直遵守协议”。

美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)周一称，双方对协议描述的差异与内容无关，而是双方强调的重点不同。

“显然目前(双方)描述的版本存在差异，但并非对协议内容存在分歧，”莫尼兹称。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐