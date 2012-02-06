土耳其和卡塔尔敦促西方勿袭击伊朗

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透慕尼黑2月5日电---土耳其和卡塔尔周日敦促西方勿以袭击伊朗解决核争端，而应作出更大努力，通过协商解决。
土耳其外长达乌特奥卢（Ahmet Davutoglu）在慕尼黑安全会议上表示，袭击将是场“灾难”，有关伊朗核争端可能很快解决掉。
他说道，“如果有强烈政治意愿，并建立起互信，这一问题可以在几天内解决。技术争端没有那麽大，关键是互信和强烈的政治意愿。”
达乌特奥卢称，“军事选择将对我们地区造成灾难，因此在灾难发生前，人人都应认真协商。我们希望双方很快会再次会晤，但这次将产生一个完全的结果。”
卡塔尔外长阿蒂亚（Khalid Mohamed al-Attiyah）称，袭击“不是解决办法，对伊朗实施更严厉的禁运将使情况更糟。我认为我们应该进行对话。”
“我认为，同我们的西方盟友一起，我们应同伊朗进行认真对话，以走出目前僵局，这是我们对该地区的看法。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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