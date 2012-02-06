土耳其和卡塔尔敦促西方勿袭击伊朗

路透慕尼黑2月5日电---土耳其和卡塔尔周日敦促西方勿以袭击伊朗解决核争端，而应作出更大努力，通过协商解决。

土耳其外长达乌特奥卢（Ahmet Davutoglu）在慕尼黑安全会议上表示，袭击将是场“灾难”，有关伊朗核争端可能很快解决掉。

他说道，“如果有强烈政治意愿，并建立起互信，这一问题可以在几天内解决。技术争端没有那麽大，关键是互信和强烈的政治意愿。”

达乌特奥卢称，“军事选择将对我们地区造成灾难，因此在灾难发生前，人人都应认真协商。我们希望双方很快会再次会晤，但这次将产生一个完全的结果。”

卡塔尔外长阿蒂亚（Khalid Mohamed al-Attiyah）称，袭击“不是解决办法，对伊朗实施更严厉的禁运将使情况更糟。我认为我们应该进行对话。”

“我认为，同我们的西方盟友一起，我们应同伊朗进行认真对话，以走出目前僵局，这是我们对该地区的看法。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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