美官员称各方“很难”达成伊核协议

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透日内瓦11月20日（记者 Louis Charbonneau/Parisa Hafezi） -美国一位高官周三称，对于六大国而言，尽管仍有可能与伊朗在本周日内瓦谈判中达成初步核协议，但会“很难”。
“我觉得我们可以（达成协议），不论能否，我们都要看到，因为这很难。真的很难，”该官员在六大国与伊朗举行会谈后对记者说道。
该官员还称，达成限制伊朗核项目的初步协议后，绝大部分针对伊朗的制裁仍将继续，而且美国还会“大力”实施制裁。
六大国正在与伊朗举行谈判，就冻结部分伊朗核项目以换取暂时解除国际制裁的协议举行磋商。六大国指的是安理会五大常任理事国和德国。
这是自10月以来在日内瓦举行的第三轮伊朗核谈。
“这些谈判很艰难，”该官员说。“谈判很艰难，有时很紧张，偶尔也有幽默的时刻。”
该官员称，对于伊朗和美国的公众人物而言，最好是在言语上有所克制。美伊公众人物的口水战，令两国之间的误解加深。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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