美官员称各方“很难”达成伊核协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦11月20日 - 美国一位高官周三称，对于六大国而言，尽管仍有可能与伊朗在本周日内瓦谈判中达成初步核协议，但会“很难”。

“我觉得我们可以（达成协议），不论能否，我们都要看到，因为这很难。真的很难，”该官员在六大国与伊朗举行会谈后对记者说道。

该官员还称，达成限制伊朗核项目的初步协议后，绝大部分针对伊朗的制裁仍将继续，而且美国还会“大力”实施制裁。

六大国正在与伊朗举行谈判，就冻结部分伊朗核项目以换取暂时解除国际制裁的协议举行磋商。六大国指的是安理会五大常任理事国和德国。

这是自10月以来在日内瓦举行的第三轮伊朗核谈。

“这些谈判很艰难，”该官员说。“谈判很艰难，有时很紧张，偶尔也有幽默的时刻。”

该官员称，对于伊朗和美国的公众人物而言，最好是在言语上有所克制。美伊公众人物的口水战，令两国之间的误解加深。（完）