美国官员称对伊朗打击计划已“准备就绪”

路透耶路撒冷5月17日电---美国驻以色列大使夏皮罗(Dan Shapiro)表示，美国对伊朗或将发动军事打击的计划已经准备就绪，且这种选项“完全可用”。

同以色列一样，美国表示借助武力防止伊朗制造核弹是下下策。伊朗坚称，该国的核计划完全出於民用目的。

在以色列军方电台周四播出的采访讲话中，夏皮罗称：“我们更愿意通过外交途径解决此事，通过施压而非动武。”

“但这并不意味着我们完全不考虑采用(武力)，不仅可以使用，而且也已经准备好了。我们已经为此做好了必要的计划。”

最近一轮伊朗问题六方会谈已於上月在伊斯坦布尔开启，并将於5月23日继续在巴格达举行。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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