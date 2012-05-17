美国官员称对伊朗打击计划已“准备就绪”

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透耶路撒冷5月17日电---美国驻以色列大使夏皮罗(Dan Shapiro)表示，美国对伊朗或将发动军事打击的计划已经准备就绪，且这种选项“完全可用”。
同以色列一样，美国表示借助武力防止伊朗制造核弹是下下策。伊朗坚称，该国的核计划完全出於民用目的。
在以色列军方电台周四播出的采访讲话中，夏皮罗称：“我们更愿意通过外交途径解决此事，通过施压而非动武。”
“但这并不意味着我们完全不考虑采用(武力)，不仅可以使用，而且也已经准备好了。我们已经为此做好了必要的计划。”
最近一轮伊朗问题六方会谈已於上月在伊斯坦布尔开启，并将於5月23日继续在巴格达举行。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。