专家们称下届美国总统推翻伊朗核协议的难度很大

路透华盛顿7月14日 （记者 Alistair Bell/Patricia Zengerle） - 美国参议院外交关系委员会主席鲍勃·科克（Bob Corker）和外交政策专家们称，共和党总统参选人周二对撕毁伊朗核协议的威胁要实现似乎很困难，即使共和党赢得明年的总统大选。

美国总统奥巴马称赞伊朗核协议是一个“新方向”的数小时后，共和党总统参选人沃克（Scott Walker）和里克·佩里（Rick Perry）誓言一旦入主白宫将撕毁该协议，而共和党参议员马克罗·卢比奥（Marco Rubio）暗示（若入主白宫）他将重新施加对伊制裁。

但一位重要的共和党参议员称，想要破坏伊朗核协议的新任美国总统会发现回旋余地有限。

等到下届美国总统于2017年初上任时，美国将丧失一些影响手段，因当初被认为把伊朗带上谈判桌的制裁措施届时将遭解除。

“下届总统可能要从头开始，”科克说道，他是共和党在国会有关伊朗问题的主要声音。

“但到时候可能会发生的事情，是国际制裁程序可能将已被完全解除，”他说道。

伊朗核协议不是一项国际条约，所以未来可能出现的拥有国会多数席位的共和党新任总统可以通过对伊朗施加新的制裁或者重新启用现有的制裁措施来撕毁该协议。

但美国智库“两党政策中心”国家安全项目主管布莱斯·米斯兹塔尔（Blaise Misztal）称，只是简单地撕毁伊朗核协议是一个高风险的策略。

这样做可能激起伊朗全速发展核弹，而伊朗可以在一年内完成核弹制造，速度远快于新制裁措施可能产生任何效果的速度，届时美国基本上除了运用武力阻止伊朗外几乎别无选择。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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