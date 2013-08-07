伊朗新总统向美国伸橄榄枝 誓言要解决核争端

路透迪拜8月6日（记者 Marcus George/Yeganeh Torbati） - 伊朗新总统鲁哈尼周二就该国核谈问题向美国伸出橄榄枝，僵持多年的伊朗核谈看到了推进的希望。

鲁哈尼被西方视为相对温和的领导人，他在周日宣誓就职后的首个新闻发布会上表示，他“下定决心”要解决纠纷，愿意进行“严肃且实质的”谈判。

鲁哈尼在6月选举中击败保守派竞争对手获胜，让人们看到伊朗核问题有望通过外交方式解决的希望。

西方国家和以色列之前曾表示，伊朗正在试图实现核武器能力。但伊朗称其核项目仅用于和平目的。

鲁哈尼称，伊朗不会放弃核项目，将会在遵守“国际法的基础上”进行发展。

“我们不会放弃这项国家权力，”现年64岁的鲁哈尼说道。

“不过，我们愿意进行谈判和互动，我们不愿浪费时间，准备认真地与其他各方进行严肃且实质的谈判。”

美国国务院发言人Jen Psaki周二对鲁哈尼的上述言论表示认可。

她称鲁哈尼的就职“是伊朗快速行动以解决国际社会对其核项目深度担忧的契机”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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