伊朗最高领袖哈梅内伊秘密回信奥巴马--WSJ

文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
路透华盛顿2月13日 - 《华尔街日报》周五报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊秘密回信美国总统奥巴马，对后者此前在信中的提议作出回应。
该报援引一名伊朗外交人士报导称，哈梅内伊最近几周曾向奥巴马致回函。奥巴马去年10月曾给哈梅内伊写信。
报导引述该外交人士的话称，奥巴马在信中提出，若核谈判能够达成协议，希望美伊合作打击伊斯兰国武装。
该外交人士称，哈梅内伊的回信很有礼貌，但没有做出明确表态。
白宫和伊朗驻联合国代表团均拒绝对该报导置评。
哈梅内伊日前曾表示，他能够接受在核谈中做出妥协，并对伊朗总统鲁哈尼决定与西方国家谈判的政策立场发出强烈支持信号。
谈判各方设定6月30日为达成协议的最后期限，西方官员表示他们希望到3月就协议的主体部分达成一致。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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