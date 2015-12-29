美国称载有低浓缩铀的船只离开伊朗前往俄罗斯

路透华盛顿12月28日 - 美国称，一艘载有逾1.1万公斤低浓缩铀的船只周一离开伊朗前往俄罗斯，这是伊朗朝着履行伊核协议迈出的重要一步。

伊朗与六大国7月14日达成具有里程碑意义的伊核问题全面协议。根据协议，美国、欧盟及联合国将解除某些对伊朗的制裁措施，换取伊朗对其核项目进行长期限制。

协议的关键条款之一是伊朗承诺将本国低浓缩铀库存减至300公斤以下。

美国国务卿克里在书面声明中称：“这艘船上转移了伊朗所有浓度20%、尚未制成供德黑兰研究反应堆使用的燃料板的铀。”

“伊朗承诺在实施日前将低浓缩铀库存减至不超过300公斤，而现在这些浓缩铀从伊朗转移走，是伊朗朝着前述目标迈出的重要步骤。”克里说。

“实施日”指的是国际原子能机构确认伊朗已采取一系列步骤限制核项目的日期，届时将为美国、欧盟及联合国解除对伊制裁铺平道路。（完）