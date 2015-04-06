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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 08:30 BJT

《焦点》以色列总理不满意，但奥巴马称瑞士协议最有望解决伊核问题

**法案正在准备中**

奥巴马在达成协议后不久在电话中对纳坦亚胡表示，该协议代表着向一个切断伊朗核武器之路的持久解决方案迈进。伊朗一直坚称，其核项目只是用于和平目的。

美国共和党人和一些民主党人正在准备推出法案，令国会能对有关伊朗的协议进行表决。参议院外交事务委员会主席、共和党议员Bob Corker表示，他等待了解框架协议的更多细节。

“我不知道其他人如何确定这是好还是坏，”他在“Fox News Sunday”称。

奥巴马已经表示，对于伊朗和六大国在6月底截止日期前达成的最终协议，如果国会插手、出台要求直接对该协议进行表决的法案，他将否决这种法案。

Corker称，还不清楚该协议的反对者能否收集到足够的票数推翻奥巴马的否决。(完)

(编译 郑茵/张若琪/杜明霞；审校 王丽鑫/李爽/许娜)
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