伊朗最高领袖哈梅内伊秘密回信奥巴马--WSJ

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透华盛顿2月13日 - 《华尔街日报》(WSJ)周五报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊秘密回信美国总统奥巴马，对后者此前在信中的提议作出回应。
该报援引一名伊朗外交人士报导称，哈梅内伊最近几周曾向奥巴马致回函。奥巴马去年10月曾给哈梅内伊写信。
报导引述该外交人士的话称，奥巴马在信中提出，若核谈判能够达成协议，希望美伊合作打击伊斯兰国武装。
该外交人士称，哈梅内伊的回信很有礼貌，但没有做出明确表态。
白宫和伊朗驻联合国代表团均拒绝对该报导置评。
哈梅内伊日前曾表示，他能够接受在核谈中做出妥协，并对伊朗总统鲁哈尼决定与西方国家谈判的政策立场发出强烈支持信号。
谈判各方设定6月30日为达成协议的最后期限，西方官员表示他们希望到3月就协议的主体部分达成一致。(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)