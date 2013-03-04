版本:
中国
时事要闻 | 2013年 3月 4日 星期一 19:00 BJT

克里称伊朗核谈时间有限

路透利雅得3月4日 - 美国国务卿克里周一称，伊朗和世界大国进行核问题谈判的时间窗口有限。

克里到访沙特阿拉伯，在与沙特外长Saud al-Faisal王子举行联合新闻发布会时表示：“时间有限。”

与伊朗谈判的世界大国包括美国、中国、法国、俄罗斯、英国和德国，他们明确表示不会立即取得突破性进展。

Saud王子指出，伊朗在阿拉木图谈判中并未表现出足够的认真。

“我们不能像哲学家那样长篇累牍……我们必须诚实而负责地讲话，必须明确提出承诺。谈判不可能无节制地持续下去。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐