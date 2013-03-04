克里称伊朗核谈时间有限

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透利雅得3月4日 - 美国国务卿克里周一称，伊朗和世界大国进行核问题谈判的时间窗口有限。
克里到访沙特阿拉伯，在与沙特外长Saud al-Faisal王子举行联合新闻发布会时表示：“时间有限。”
与伊朗谈判的世界大国包括美国、中国、法国、俄罗斯、英国和德国，他们明确表示不会立即取得突破性进展。
Saud王子指出，伊朗在阿拉木图谈判中并未表现出足够的认真。
“我们不能像哲学家那样长篇累牍……我们必须诚实而负责地讲话，必须明确提出承诺。谈判不可能无节制地持续下去。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)