克里称美国和海湾国家计划联手遏制破坏地区稳定的活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透多哈8月3日 - 美国国务卿克里周一称，美国和海湾盟国正在合作遏制破坏该地区稳定的活动。海湾国家担忧伊朗核协议将强化伊朗在阿拉伯世界的影响，克里此言明显承认了这种担忧。

克里与海湾六国外长在卡塔尔会晤之后称，他和外长们一致认为一旦得以全面执行，伊核协议将有助于促进地区安全。

但克里明显承认了海湾国家对地区均势可能正向伊朗倾斜的忧虑，他称会谈也探讨了“合作打击发生在该地区的破坏稳定的活动”。

大多数海湾国家担忧伊核协议将缓和伊朗与美国的关系，并鼓励伊朗支持其在该地区的准军事盟友。

克里在多哈举行的新闻发布会上表示：“外长们今天和我探讨了我们将采取的行动，以及我们如何在联合反恐、反暴乱方面建立更加强力、更加持久、更具战略性的伙伴关系。”

克里称，外长们还讨论了导弹防御和加快军备转移的问题。美国与海湾国家的其它合作可能包括情报共享和特种部队培训。（完）