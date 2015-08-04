克里称美国和海湾国家计划联手遏制破坏地区稳定的活动

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透多哈8月3日 - 美国国务卿克里周一称，美国和海湾盟国正在合作遏制破坏该地区稳定的活动。海湾国家担忧伊朗核协议将强化伊朗在阿拉伯世界的影响，克里此言明显承认了这种担忧。
克里与海湾六国外长在卡塔尔会晤之后称，他和外长们一致认为一旦得以全面执行，伊核协议将有助于促进地区安全。
但克里明显承认了海湾国家对地区均势可能正向伊朗倾斜的忧虑，他称会谈也探讨了“合作打击发生在该地区的破坏稳定的活动”。
大多数海湾国家担忧伊核协议将缓和伊朗与美国的关系，并鼓励伊朗支持其在该地区的准军事盟友。
克里在多哈举行的新闻发布会上表示：“外长们今天和我探讨了我们将采取的行动，以及我们如何在联合反恐、反暴乱方面建立更加强力、更加持久、更具战略性的伙伴关系。”
克里称，外长们还讨论了导弹防御和加快军备转移的问题。美国与海湾国家的其它合作可能包括情报共享和特种部队培训。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选