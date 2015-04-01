版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 02:25 BJT

标题新闻：白宫发言人称与伊朗的初步核磋商接近尾声，是伊朗作出决定的时候了

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐