奥巴马警告美国会勿进一步制裁伊朗

路透华盛顿1月16日（记者 Jeff Mason/Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周五警告国会不要因伊朗核项目发起对该国的新制裁，称此类举动会破坏外交谈判，导致同伊朗出现军事冲突的可能性上升。

奥巴马同英国首相卡梅伦在白宫的联合新闻发布会上敦促国会议员保持耐心，抵挡呼吁进行进一步制裁的立法行动。

“我们没有很好的理由来破坏谈判，除非谈判本身破裂，”奥巴马对记者说。

“国会需要表现出耐心，”奥巴马说。“我对国会的主要信息是：‘别开火’。”

奥巴马称，他已经对民主党议员说过，如果让他签署涉及新制裁的法案，他会予以否决。

奥巴马还警告称，如果国会强行进一步制裁伊朗，该国可能会以此为借口放弃谈判，还会指责美国破坏谈判而且背信弃义。

“这样的说法会在世界各地引起一些同情，意味着我们已经实施的制裁如今可能遭到破坏，”奥巴马说。

“国会应当清楚，如果这次没有达成外交解决方案，则会令有朝一日出现军事对峙的风险和可能性上升。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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