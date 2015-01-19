奥巴马警告美国会勿进一步制裁伊朗

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月16日 - 美国总统奥巴马周五警告国会不要因伊朗核项目发起对该国的新制裁，称此类举动会破坏外交谈判，导致同伊朗出现军事冲突的可能性上升。
奥巴马同英国首相卡梅伦在白宫的联合新闻发布会上敦促国会议员保持耐心，抵挡呼吁进行进一步制裁的立法行动。
“我们没有很好的理由来破坏谈判，除非谈判本身破裂，”奥巴马对记者说。
“国会需要表现出耐心，”奥巴马说。“我对国会的主要信息是：‘别开火’。”
奥巴马称，他已经对民主党议员说过，如果让他签署涉及新制裁的法案，他会予以否决。
奥巴马还警告称，如果国会强行进一步制裁伊朗，该国可能会以此为借口放弃谈判，还会指责美国破坏谈判而且背信弃义。
“这样的说法会在世界各地引起一些同情，意味着我们已经实施的制裁如今可能遭到破坏，”奥巴马说。
“国会应当清楚，如果这次没有达成外交解决方案，则会令有朝一日出现军事对峙的风险和可能性上升。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率