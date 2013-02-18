版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 11:58 BJT

伊朗称永不关闭福尔多铀浓缩设施

伊朗学生通讯社周日引述伊朗议员Alaeddin Boroujerdi(图左)的话称，伊朗永远不会关闭福尔多(Fordow)铀浓缩设施。伊朗最早在2006年就开始在山里建设该设施，以保护其免受攻击。以色列曾表示，如果外交和制裁手段都不能遏制伊朗的核计划，以色列将攻击伊朗。图片为2012年Alaeddin Boroujerdi访问叙利亚。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐