伊朗称永不关闭福尔多铀浓缩设施

伊朗学生通讯社周日引述伊朗议员Alaeddin Boroujerdi(图左)的话称，伊朗永远不会关闭福尔多(Fordow)铀浓缩设施。伊朗最早在2006年就开始在山里建设该设施，以保护其免受攻击。以色列曾表示，如果外交和制裁手段都不能遏制伊朗的核计划，以色列将攻击伊朗。图片为2012年Alaeddin Boroujerdi访问叙利亚。路透