哈梅内伊：伊朗不寻求核武器

据伊朗媒体报道，该国最高领导人哈梅内伊周六表示，伊朗不想拥有核武器，但如果伊朗想拥有，没有任何国家可以阻止其获得。伊朗官员过去曾表示，哈梅内伊颁布的一项禁止核武器的宗教法令对伊朗具有约束力，哈梅内伊曾反复表示，伊朗不寻求发展原子弹。图为资料图片。路透