鲁哈尼“永远”不弃核的言论意在安抚伊朗强硬派

路透迪拜2月11日（记者Mehrdad Balali/William Maclean） -伊朗总统鲁哈尼周二指责西方国家的言论，即若核问题谈判无果则可能动用武力，他称伊朗将“永远”追求和平利用核能的权利。

鲁哈尼在伊朗庆祝伊斯兰革命胜利35周年纪念活动中发表演讲，他还指责西方国家对伊朗实施的经济制裁“残忍、非法而错误”，并称本地区的国家根本无需惧怕伊朗。

不过鲁哈尼的此番言论似乎主要针对本国民众。自去年6月当选总统以来，鲁哈尼一直努力缓和伊朗与西方国家的关系。

但伊朗方面仍对西方国家持不信任态度。伊朗与六国的谈判将于下周启动，旨在就伊朗核问题达成最终解决方案，而各方谈判代表面临着艰巨的任务。

在谈判开启前夕，伊朗周一试射了两枚国产导弹，以示该国的决心。

分析人士称，本次导弹试射、以及媒体报道的伊朗派遣战舰穿越大西洋靠近美国海岸的行动，都意在安抚反对核问题谈判的伊朗国内强硬派。

鲁哈尼称，西方国家官员不断表示若核问题谈判无果将动用军事手段摧毁伊朗的核设施。

“我已对那些妄想动用军事手段的人表明了态度，他们应该改变观念......我们国家认为那些威胁的言论粗暴而带有攻击性，”鲁哈尼称。

“我想清楚地宣布，伊朗追求科技进步的活动、包括和平利用核技术的研究活动，将永远继续下去。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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