伊朗外长称伊核项目将“完好无损”

路透新德里2月27日 -伊朗外长扎里夫周四称，伊朗愿意考虑国际社会对其核项目的担忧，但伊朗不会关闭核设施，并将维持核项目“完好无损”。

扎里夫的言论暗示，在与六国进行核问题谈判时，伊朗不会同意拆除任何核设施。

伊朗核问题谈判上周在维也纳进行，谈判各方都表示已取得“良好的开端”，但都承认在接下来几个月的谈判中达成长期协议的任务非常艰巨。

扎里夫在访问印度时对记者说，尽管若谈判各方同意将谈判期限再延长半年时间，他还是希望在7月的截止日期之前达成协议。

“我希望在首个截止日期前达成最终协议并开始实施，”扎里夫说。“我可以保证伊朗抱有达成协议所需的政治意愿和信心。”

但他也指出“在（协议）内容和（实施）方式上存在问题”。他所指的明显是谈判的对方。

外交和分析人士承认，最终协议的达成将会十分艰难，因西方各国可能要求伊朗缩减核项目，其中包括减少用于提炼铀的离心机数量。

扎里夫称伊朗“保证核项目绝对是和平的，并会让西方国家了解相关情况。我相信这样做的方法有很多种，我们愿意尝试这些方法。”

但是他还说：“我可以告诉你们，伊朗的核项目将保持不变。我们不会停止任何计划。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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