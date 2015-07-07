伊朗要求联合国解除对其弹道导弹制裁，西方拒绝

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳7月6日 - 伊朗与六大国之间的核谈判周一未有突破，症结之一在于双方围绕联合国针对伊朗弹道导弹项目的制裁以及武器禁运措施存在争议。

“伊朗希望取消针对该国的弹道导弹制裁。他们称没理由将其与核问题挂钩，而（我们）难以接受这种观点。”一位西方官员向路透表示。

六大国外长周一与伊朗外长扎里夫会谈，且预计双方很快将再次会晤，希望不迟于周二晚达成协议。

“西方国家坚持不仅（伊朗的弹道导弹项目）要继续接受制裁，而且伊朗应暂停其项目。”一名伊朗官员称。

“但伊朗坚持自己的权利，称在联合国解除制裁时，应解除所有制裁，包括针对其弹道导弹项目的制裁。”

另有一名要求匿名的伊朗官员在维也纳向记者表示，伊朗还希望联合国解除武器禁运。而一名西方高级外交官称，解除武器禁运是“不可能的”。

一名伊朗官员向半官方的伊朗Tasnim通讯社称，伊核谈判可能持续至7月9日，这与一些西方外交官的说法相符。白宫发言人称，核谈期限拖延“是可能的”。(完)