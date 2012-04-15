伊朗核问题伊斯坦布尔会议结束

路透伊斯坦布尔4月15日电---在围绕伊朗核计划长达一年的制裁和武力威胁下,伊朗和六大国的谈判代表终於重启谈判,并至少就下月再度会晤达成了足够的共识.

由於已然动荡不安的中东面临战争威胁,美国和其他西方外交人士对伊朗方面愿意周六在伊斯坦布尔讨论其核活动表示欢迎,伊朗方面去年初以来一直拒绝此类磋商.

虽然各方将於5月23日在巴格达再度会晤,但分歧依然巨大.伊朗要求取消制裁,并承认其铀浓缩活动纯粹出於和平目的.而美国要求伊朗立即拿出行动来证明其并未寻求发展核武器,此前美国及其盟友以色列威胁要以武力铲除伊朗的核能力.

"虽然今日的氛围积极,且足以促成举行第二轮磋商,但我们继续施压...急需取得具体进展,通过外交途径解决问题的窗口即将关闭,"一位美国高级官员表示.

各方谈判人士都公开强调了积极的方面.

"我们预计随後的会议将酝酿出迈向全面协商解决问题的具体步骤,这将恢复国际社会对伊朗核计划完全用於和平目的的信心,"六国谈判的牵头方、欧盟外交政策执委阿斯顿表示.

参与谈判的六大国包括安理会五大常任理事国--俄罗斯、美国、中国、法国和英国,加上德国,又被称为P5+1.

阿斯顿将周六的会谈形容为"具有建设性和有益的",他并称,"我们目前希望迈向一个可持续的对话进程."

她表示,5月巴格达的会议将作为"分步骤"解决方案的一部分.

伊朗首席谈判代表Saeed Jalili明确指出,伊朗无意接受一项关键要求,即停止将铀浓缩至20%可裂变材料工厂的运作.

不过,无论伊朗及其对手距离达成最终协议还有多么遥远,双方重返谈判桌的事实,或令外界紧绷15个月的神经趋於舒缓.

一名来自六国方面的外交人士称,伊朗愿意至少谈论其核计划,表明其态度已较去年初的前几次会议时的僵持出现转变.

**制裁议题**

不过,尽管美国对伊采取的新制裁以及欧盟的石油进口禁令,已使很多伊朗人强烈意识到其政策的代价,但几乎没有人预计德黑兰方面的立场会迅速改变.

在被问及下次谈判是否涉及取消制裁时,伊朗首席谈判代表Jalili称,"下次会谈应会立足于建立信心的措施."

不过,美国研究组织--美国军控协会(Arms Control Association)的Daryl Kimball称,美方或将维持对伊朗的金融制裁,旨在破坏该国石油贸易,并预计欧盟的石油禁运将於7月1日生效.

"对话不足以放松任何制裁,"他表示,"不要指望会突然有重大举措出台...还没有理由认为我们将取得所期望的全部进展."(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。