中国3月进口伊朗原油数量同比减半

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京/首尔4月23日电（记者 Meeyoung Cho/Judy Hua）---中国3月进口伊朗原油的规模同比减半，为年内最大降幅，因合同条款存在争议。
官方数据显示，韩国3月从伊朗进口原油同比下降40%，该国正试图获得美国对伊朗制裁的豁免。而已获得豁免权的日本，4月亦大幅减少自伊朗原油进口。
亚洲是伊朗最重要的原油出口市场，其中中国、印度、日本和韩国是最大买家。
不过今年初以来，中国国有石油公司降低伊朗原油进口量，因与伊朗国家石油公司在价格和合同条款上存在分歧。
海关数据显示，今年第一季，中国从伊朗进口原油量日均346,183桶，较上年同期下降三分之一，主要因为中石化日均进口量减少了285,000桶，同比接近减半。
中国1月进口伊朗原油的数量较上年同期减少5%，2月减少40%，3月则减少54%至每日253,302桶。
“3月进口伊朗原油数量下降，与我们的预估大体一致。4月海关数据可能还会显示进口伊朗原油规模减少，因为多数4月抵达的船货是3月装船的。”一家西方石油贸易企业的原油交易员说。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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