焦点：制裁取消指日可待 伊朗油轮满载待发船头对准印度和欧洲

资料图片：2012年3月1日，悬挂马耳他国旗的伊朗邮轮''Delvar''停泊在新加坡附近海域。 REUTERS/Tim Chong

路透新加坡/伦敦/纽约1月15日 - 根据具有历史性意义的一项核协议，伊朗即将恢复与世界的正常业务联系，其将目标对准亚洲增长最快的主要石油市场--印度，以及欧洲原有的合作伙伴。

伊朗等待联合国核监督机构周五确认其已削减核计划，从而为解冻数十亿美元资产及结束对削弱其石油出口的禁令铺路。

伊朗计划在制裁解除后将石油出口增加50万桶/日，之后逐渐进一步将出口量再提高同样的规模，这将为全球石油过剩天平再添砝码，可能令原油价格进一步承压。自2014年以来，布兰特原油期货已累计下跌70%，降至每桶30美元左右。

据汤森路透Eikon的数据显示，目前伊朗海岸泊有22艘巨型油轮，其中13艘已经或接近满仓，原油规模可满足印度将近一周的进口需求。

一位接近供应谈判的伊朗高层消息人士称，伊朗正把印度作为原油出口的主要目的地。伊朗拥有的已探明石油储量在全球排第四位。

“印度原油需求正以超过其他亚洲国家的速度增长。同我们的竞争对手一样，我们也把印度视作在亚洲销售的主要目标。”该官员匿名表示。

该官员还称，伊朗希望将对印度的原油出口量日均提高20万桶，当前制裁下的出口量为日均26万桶。

印度炼厂称，如果价格合适，他们会乐于从伊朗进口更多原油。得益于该国汽车销量年增10%的提振，印度对燃料的需求飙升。印度汽车销售增速目前已超过中国。

伊朗官员指出，对中国、韩国和日本的原油出口已经没有太大增长空间，因需求放缓，并且这些国家的进口也转向非中东地区的产油国。

伊朗已然将为数不多的原油，主要售予符合制裁规定的亚洲买家，但该国原油出口量已降至略高于每日100万桶，低于制裁前于2011年创下的逾300万桶峰值。

该名伊朗官员表示，该国打算恢复与欧洲伙伴的供油协议，以期拉高出口量。

航运行业协会BIMCO证实，欧洲客户将名列伊朗解除制裁后的首批客户名单当中。

“伊朗以前的客户可望再度成为买家...2011年时，意大利、西班牙及希腊都是欧盟前几大进口国，”BIMCO首席航运分析师Peter Sand表示。(完)