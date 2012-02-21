中国不赞成伊朗停止向英法出口石油

中国周一不赞成伊朗停止对英国和法国出售原油，呼吁通过对话缓解伊朗核计划引发的僵持局面。当被问及伊朗禁止向英法两国出口原油一事时，中国外交部发言人洪磊表示，中方一贯主张通过对话与谈判的方式解决国与国之间的争端，不赞成以施压和对抗的方式解决问题。路透