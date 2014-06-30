5月进口伊朗石油数量仍高于协议上限 中国扮演主要推力

路透东京6月30日 - 官方及油轮追踪资料显示，中国5月进口伊朗原油数量同比增加三分之一以上，创历来第二高纪录，使得整体亚洲的伊朗原油进口量继续高于欧美制裁计划的允许水准。

中国是伊朗石油最大进口国，2013年11月伊朗与欧美国家达成协议，放松部份制裁措施后，中国从2013年年末以来持续加大采购，在亚洲国家扩大进口部分中占了大宗。

在伊拉克内战可能影响当地石油出口的疑虑下，一些亚洲买家开始认为伊朗是更为稳定的供应来源。

“如果伊拉克政权遭到推翻，伊拉克石油业的管理可能停摆，使全球石油供应少了300万桶/日，”能源顾问公司Mathyos Japan创办人Tom O'Sullivan指出。“伊拉克石油约有半数输往中国，所以伊朗有可能填补这个缺口。”

官方及油轮追踪资料显示，伊朗石油的几个最大客户--中国、印度、日本及韩国--5月进口伊朗石油数量合计为126万桶/日，较上年同期增加8%。

2014年1-5月，亚洲主要买家对伊朗原油的进口量达到日均125万桶，较上年同期高出25.3%，从而令伊朗原油出口量超过与西方国家达成的协议上限。根据协议，在截至7月20日的六个月里，伊朗原油日均出口上限为100万桶。

尚无迹象表明美国打算放松这个出口限制，除非与伊朗达成全面的核协议。不过，的确出现了一些关系改善的迹象。比如，对于伊拉克北部的伊斯兰反叛势力的应对方面。

一位不愿具名的亚洲石油业专家表示，由于担忧伊拉克叛乱可能导致供应中断，一些出口商也认为伊朗供应比伊拉克原油更为稳定。

据追踪油轮装运的消息人士透露，伊朗原油5月装货量似乎反弹到约每日138万桶，这些船货大都在6月运抵目的地。

中国5月进口的伊朗原油较上年同期增加36%，来到纪录第二高位75.79万桶/日，从而令1-5月间的整体进口量较上年同期增加近50%。

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link.reuters.com/vyw45t

（完）

(编译/审校 蔡美珍/高琦)

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