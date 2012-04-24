伊朗称其石油系统成功抵御黑客入侵

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透迪拜4月24日电（记者 Marcus George）---伊朗石油部周二称，其IT系统疑遭网络黑客袭击，并未出现持续破坏，但专家需要两三天进行调查，分析该病毒的影响。
病毒於周日晚入侵伊朗石油部及国家石油公司网络通讯系统，促使伊朗被迫中断与哈尔克岛（Kharg Island）控制系统的连接。哈尔克岛负责伊朗绝大多数原油出口及一些石油设施。
伊朗石油部民防组负责人Hamdullah Mohammadnejad称：“幸运地是，由於我们的专家迅速采取行动，该部电脑数据并未受到持续攻击。”
伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引该负责人的说法称，正在辨识问题原因，解决上述问题需耗时两到三天。
“所有与石油部有关的部门都会对数据进行每日和长期备份。万一数据在不同程度上受损，备份数据都可以派上用场。”
伊朗石油部设立了应急部门，切断了总部、国家石油公司和石油终端的IT系统连接，但表示所有运行正常。一名行业消息人士称，哈尔克岛周二继续装载石油。
伊斯兰共和国通讯社稍早援引一名部级高官的话称：“幸运地是，我们国际售油部并未受到影响。并没有出现恐慌，但该事件表明，我们的安全系统存在不足。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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