伊朗对OPEC冻产协议的实施仍持乐观态度--通讯社Shana

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透贝鲁特11月8日 - 伊朗石油部通讯社Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周二称，他对产油国9月在阿尔及利亚达成的冻产协议的实施仍持乐观态度。
被问及冻产协议会否实施时，尚甘尼在德黑兰对记者说：“我们应该等待，我对此是乐观的。”
他否认了Fars通讯社有关埃及寻求从伊朗购买原油的报导。
沙特上月暂停了其与埃及之间的石油协议。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。