伊朗对OPEC冻产协议的实施仍持乐观态度--通讯社Shana

路透贝鲁特11月8日 - 伊朗石油部通讯社Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周二称，他对产油国9月在阿尔及利亚达成的冻产协议的实施仍持乐观态度。

被问及冻产协议会否实施时，尚甘尼在德黑兰对记者说：“我们应该等待，我对此是乐观的。”

他否认了Fars通讯社有关埃及寻求从伊朗购买原油的报导。

沙特上月暂停了其与埃及之间的石油协议。(完)