哈梅内伊称伊朗对石油的依赖导致其经济任由大国摆布

路透迪拜10月22日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊周三称，伊朗对石油收入的依赖，使得该国经济任由大国摆布。

油价自6月以来已经下跌25%，伊朗政府一直忙于寻求可替代的收入来源。

伊朗的预算基于油价在每桶100美元左右，但布兰特近月原油期货LCOc1目前已经跌破87美元。

“依靠石油收入来维持我们的国家，使得伊朗经济任由全球的主要决策者摆布，”哈梅内伊说。他指的是油价的大跌。

“这样的国家今后会面临什么，几乎是显而易见的……伊朗应当依赖人才和年轻人的潜力，而不是依赖矿产资源。”

“只有这样，伊朗经济才会变得不受大国影响，”他说。

伊朗政府发言人周一指责一些中东穆斯林国家与西方国家一道策划压低油价，以破坏伊朗经济。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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