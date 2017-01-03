伊朗大力对外招手 允许29家国际企业以新模式投标油气项目

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透迪拜1月2日 - 伊朗石油部通讯社SHANA周一报道，伊朗已从逾12国当中指名29家跨国公司，允许他们以约束性较小的新伊朗石油合约(IPC)模式投标该国油气项目。
获得此项预审资格的公司包括：皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA)、意大利石油生产商埃尼集团(Eni) (ENI.MI)、马来西亚国家石油公司(Petronas)、俄罗斯的俄气(Gazprom) (GAZP.MM)和卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)，以及来自中国、澳洲、日本等其他国家的企业。
伊朗希望藉由新的IPC模式，努力为石油开发协议提出更优厚条件，从而吸引外资并且增加产量。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。