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国际财经 | 2017年 1月 3日 星期二 10:28 BJT

伊朗大力对外招手 允许29家国际企业以新模式投标油气项目

路透迪拜1月2日 - 伊朗石油部通讯社SHANA周一报道，伊朗已从逾12国当中指名29家跨国公司，允许他们以约束性较小的新伊朗石油合约(IPC)模式投标该国油气项目。

获得此项预审资格的公司包括：皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA)、意大利石油生产商埃尼集团(Eni) (ENI.MI)、马来西亚国家石油公司(Petronas)、俄罗斯的俄气(Gazprom) (GAZP.MM)和卢克石油(Lukoil)(LKOH.MM)，以及来自中国、澳洲、日本等其他国家的企业。

伊朗希望藉由新的IPC模式，努力为石油开发协议提出更优厚条件，从而吸引外资并且增加产量。(完)

(编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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